Ключевое событие Всероссийской акции «Вода России» состоится в Санкт-Петербурге

Всемирный день чистоты в Северной столице отметят правильно: сразу на трех площадях 21 сентября пройдут уборки береговых линий от мусора. Этим займутся добровольцы Всероссийской акции «Вода России» совместно с представителями Минприроды РФ.

Участники соберутся на Рыбацком проспекте, д. 28, с 10:30 до 10:50, к локациям уборки их будут развозить трансферные микроавтобусы с табличками «Вода России». Официальный старт акции дадут в полдень, после чего добровольцы примутся зачищать три зоны: на Рыбацком проспекте, д. 28 (центральная площадка), в саду «Спартак» и на набережной реки Смоленки (Рыбацкий проспект, д. 57). В 13:00, по окончании уборки, экоактивисты встретятся на центральной площадке и подведут итоги своей работы.

К слову, уборки берегов 21 сентября станут не самым значимым экологическим событием в городе. В рамках ФЦП «Вода России» и нацпроекта «Экология» с 26 по 31 июля, в разгар туристического сезона, Санкт-Петербург стал настоящим водным просветительским центром страны. Жители и гости города могли посетить ежегодную Акцию «Я — Вода», фотовыставку «Вода России», а также присоединиться к экомарафону «От Онеги до Ладоги». В общей сложности в этой серии экомероприятий приняли участие более 20 000 человек.

Напомним, всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках ФЦП «Вода России» с 2014 года. За пять лет ей удалось объединить более 5 млн человек по всей стране. В 2019 году новшеством стали экомарафоны, благодаря которым от бытового мусора с применением селективного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов. Всего в этой серии планируется восемь экомарафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае. Ожидается, что на берега рек и озер в рамках этих мероприятий выйдет более полумиллиона добровольцев.