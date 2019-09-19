Донбасс сегодня: украинские морпехи расстреляли друг друга, дезертиры ВСУ торгуют оружием

Донбасс, 19 сентября. Киевская армия бьет из минометов и гранатометов, на юге ДНР повреждена инфраструктура. Украинские минеры гибнут при установке взрывных заграждений. Морпех-наркоман расстрелял сослуживцев на почве ревности. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представители Народной милиции Донецка и Луганска сообщают о 15 нарушениях режима прекращения огня украинскими вооруженными формированиями за 18 сентября текущего года. Поселок Логвиново в ЛНР обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Донецкое и мариупольское направления подверглись 14 обстрелам.

Десять населенных пунктов ДНР находились под огнем минометов, гранатометов и прочего вооружения ВСУ. В Коминтерново осколками мин повреждена линия электропередач, поселок остался без электричества.

Трое бойцов ВСУ пострадали при установке мин в Луганской области

Один из пострадавших погиб и двое ранены от взрыва мины. О происшествии рассказал представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Факт зафиксирован в расположении 59-й бригады ВСУ вблизи поселка Троицкое. Во время выполнения бойцами приказа руководства об установке минных заграждений произошла детонация одного из взрывных устройств.

Руководство бригады в надежде скрыть небоевые потери доложило в штаб, что солдаты пострадали от обстрелов армии ЛНР. Только за сентябрь это уже третий случай подрывов на минах в этом подразделении.

Дезертиры ВСУ торговали украденным военным имуществом

Сотрудники Службы безопасности Украины, проводя следственные мероприятия по фактам воровства и продажи военного имущества в зоне проведения ООС, выявили и задержали двух человек во время сбыта частному бизнесмену полевого кабеля длиной около 20 км. Задержание проводилось в поселке Новотроицкое.

Как рассказал представитель управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, продавцами оказались двое военнослужащих из 35-й бригады морской пехоты ВСУ, которые находились в розыске как покинувшие расположение части самовольно. Комиссия военной полиции начала расследование и проверку обстоятельств произошедшего.

Морпех-наркоман застрелил двух своих сослуживцев

В населенном пункте Пищевик вблизи Мариуполя военнослужащий из 36-й бригады морской пехоты ВСУ, находясь в наркотическом бреду, выпустил несколько автоматных очередей по своим товарищам в части. Преступник был остановлен огнем на поражение. Двое убитых и один раненый — итог банальной ревности солдата к волонтеру, констатировали в управлении Народной милиции ДНР.

В селе Пески Донецкой области боевая машина пехоты наехала на минные ограждения и взорвалась на месте. В результате погиб командир транспорта — боец 56-й бригады ВСУ. Машина БМП-2 полностью выведена из строя.