Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али умер на 84-м году жизни

Тунис, 19 сентября. Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али ушел из жизни на 84-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Он скончался в одной из больниц Саудовской Аравии, именно на территории этого государства Зин аль-Абидин бен Али провел последние годы своей жизни после того, как его свергли с поста президента Туниса в 2011 году во время «жасминовой революции».

Напомним, в Тунисе продолжается кризис, который начался после событий «арабской весны» в 2011 году. Следствием революции стали крах национальной экономики, раст безработицы и преступности. Многие граждане Туниса мигрировали в другие страны. Также на территории Туниса неоднократно происходят атаки террористов, гибнут десятки человек.

В стране с 2015 года действует режим чрезвычайного положения, который был введен после теракта в провинции Сус. Тогда погибли 40 человек.