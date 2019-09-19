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Россия

Путин заявил о высокой закредитованности российской оборонной промышленности

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Путин заявил о высокой закредитованности российской оборонной промышленности

Ижевск, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил о высокой закредитованности российского оборонно-промышленного комплекса.

Путин также отметил важность диверсификации оборонной промышленности за счет развития производств по гражданским направлениям.

«Подчеркну при этом: государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги», — отметил он, выступая на заседании Форума оружейников России.

Президент подчеркнул, что только так можно достичь поставленной цели и увеличить к 2025 году долю гражданской продукции у предприятий ОПК до 30%, а к 2030 — до 50%.

Прогресс в этом направлении уже есть. В 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21%. К примеру, группа компаний «Калашников», которая специализируется на производстве стрелкового оружия, также выпускает медицинскую технику, гражданские суда, электромобили и электромотоциклы. Здесь же был создан арктический беспилотник.

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