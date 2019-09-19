Глава офиса Зеленского назвал депутатов Рады сумасшедшими и больными людьми

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан резко высказался о депутатах партии главы страны Владимира Зеленского «Слуга народа», сформировавших парламентское большинство. Он признал, что политическая сила создавалась на скорую руку. В президентскую партию брали «людей из «Фэйсбука», торговцев на рынке, свадебных фотографов.

Сложности Зе-команды легко понять. Очень уж стремительным оказался путь Зеленского наверх. После сенсационной победы на президентских выборах у Владимира Александровича и его соратников было совсем немного времени на подготовку к парламентской гонке. Но даже в этих сложных условиях подход к формированию партии видится слишком уж легкомысленным.

«Идешь от нас? Завтра надо отнести документы», — описывает Богдан алгоритм взаимодействия Зе-команды с мажоритарщиками.

Как результат, правая рука Зеленского считает часть «слуг народа» психически нездоровыми людьми.

«Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества», — цитирует Богдана издание «2000».

Столь критичные высказывания в адрес однопартийцев можно услышать не каждый день. Лидеры политических сил зачастую придерживаются прямо противоположной тактики, то есть стоят за «своих» горой. Ошибка может быть признала лишь в крайних случаях, когда деваться совсем уж некуда. Так было, к примеру, с депутатом «Батькивщины» Виктором Лозинским, устроившим сафари на людей со смертельным исходом. Да и тогда соратники Юлии Владимировны Тимошенко поначалу пытались за него заступиться.

Резкое заявление Богдана — реакция на бунт мажоритарщиков против императивного мандата. Народные избранники не желают покоряться фракции, рискуя лишиться места в парламенте. Мол, нас избирал народ, и никто не вправе дезавуировать его волю.

Свой набор аргументов есть и в арсенале руководства фракции. Не секрет, что большинство мажоритарщиков достигли успеха в своих округах именно за счет своей принадлежности к «Слуге народа». Так что у лидеров Зе-команды имеются моральные основания взывать к партийной дисциплине.

В целом же следует отметить, что в правовых государствах сложилось преимущественно негативное отношение к императивному мандату. К тому же, менять законодательство по сугубо конъектурным соображениям — заведомо порочный путь.

Однако противоречия в партии власти отнюдь не ограничены этим деликатным вопросом. Полярные мнения в рядах «Слуг народа» легко найти практически по любому мало-мальски значимому поводу. Свежий пример — увольнение главы института национальной памяти Владимира Вятровича.

На своем посту «историк» запомнился «декоммунизацией», яростной антироссийской политикой и откровенным мракобесием. Даже великого Михаила Булгакова он называл «щупальцами русского мира». Тем не менее новый глава правительства Украины Алексей Гончарук обещал продолжить его политику.

«Спасибо Владимиру и команде за всю сделанную за эти годы работу и достижения. Ключевые направления работы Института останутся неизменными», — сказал глава правительства Украины.

Ну, тут все логично. Украинцы именно для того погнали в шею предыдущую власть, чтобы новая «сохранила неизменными ключевые направления ее работы». Желательно, конечно, было сообщить об этом до выборов. Ну ничего, как говорится, лучше поздно.

Совсем иначе оценивает фигуру бывшего главы института Нацпамяти депутат Верховной рады от «Слуги народа» Макс Бужанский. По его мнению, Вятрович отметился на своем посту легализацией нацизма, ухудшением отношений с соседями и оболваниванием народа. Бужанский выступил за упразднение института национальной памяти.

Правда, коллеги Макса заложили на его развитие в государственном бюджете 130 миллионов гривен, то есть существенно больше, чем годом ранее.

«Коротко об успехах Вятровича. Что удалось: 1. Легализовать нацизм. 2. Оказать бесценную поддержку избирательной кампании партии «За Життя». 3. Максимально ухудшить отношения с Польшей. 4. Оболванить уйму народа», — пишет Бужанский на Facebook.

Разночтения в рядах команды Зеленского уже привели к провалам нескольких законопроектов. В частности, не набрала нужного количества голосов инициатива об отмене всех законодательных актов времен Советского Союза. И это, безусловно, большая удача украинцев. Такой закон породил бы натуральный хаос.

К примеру, Кодекс законов о труде был принят в далеком 1971 году. Этот правовой акт регулирует права и обязанности работников и работодателей, основания и порядок заключения и расторжения трудового договора, время работы, время отдыха, другие важнейшие аспекты трудовой деятельности. Что делать рабочим людям (да и работодателям) без этого документа — совершенно неясно. Работник превратился бы в человека совершенно бесправного.

Уместно вспомнить и про закон о защите прав потребителей, принятый за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Его упразднение лишило бы граждан возможности защищать свои права в любой конфликтной ситуации с продавцом, в том числе в случае приобретения некачественных товаров. В общем, стихийная отмена всех актов времен СССР — действительно ужасная идея. А ведь для ее воплощения в жизнь не хватило всего-то 16 голосов.

Похоже, в словах Андрея Богдана есть зерно истины.