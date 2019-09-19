Путин рассказал о переоснащении российской армии в 2019 году

Ижевск, 19 сентября. Российские войска в 2019 году получили более двух тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске.

Российский лидер отметил, что в 2018 году государственный оборонный заказ был выполнен на 98,2%. Российские войска получили более 2,3 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Президент подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о хороших темпах переоснащения армии и флота современным вооружением и техникой.

«До середины сентября в войска поставлены более 2,3 тысячи новых, модернизированных образцов вооружения и техники, это почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. Это хороший показатель», — сказал глава государства.

Путин призвал сохранить высокий темп переоснащения российских войск, отметив, что государственная программа вооружения должна быть выполнена в срок и в полном объеме.

«Необходимо и дальше в полном объеме и в срок выполнять планы госпрограммы вооружений. Доводить и запускать все перспективные образцы оружия и техники, активно расширять военно-техническое сотрудничество», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ принять дополнительные меры для обеспечения технологической независимости производства в оборонно-промышленной сфере. Президент также напомнил об ошибках, которые были допущены при планировании и организации программ импортозамещения.