Сирия, 19 сентября. Боевики ударили из минометов по гуманитарному «коридору». ВВС Сирии атакуют джихадистов в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддерживают с воздуха сирийскую армию на северо-востоке провинции Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по укреплениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе Курдских гор на севере провинции Латакия, на юге Идлиба обстреляли опорные пункты боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ударили из миномета по периметру гуманитарного «коридора» Абу-Духур в Идлибе.

Курды: взяли на себя ответственность за нападения на протурецких боевиков в районе кантона Африн на севере Алеппо, провели рейд в Ракке, в общей сложности насильно завербовав в свои ряды свыше 50 человек.

Провинция Латакия

Артиллерия сирийских ополченцев обстреляла боевиков в районе поселка Ан-Наджия и на склонах Курдских гор, где скрываются радикалы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевики «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая группировка), как передает новостной портал Step News Agency. ВВС Сирии также направили боевые вертолеты к опорным пунктам радикалов в районе города Кабана, сообщает Idlib Plus. С воздуха были обстреляны укрепления джихадистов и их склады боеприпасов. Информация о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Провинция Алеппо

Источники оппозиции сообщают о задержании тринадцати человек на мосту Седд-Тишрин близ города Манбидж, в результате вербовочного рейда ополченцев «Демократических сил Сирии», как сообщает новостной портал Step News.

«Освободительные силы Африна» подтвердили ликвидацию восьми боевиков протурецких группировок в ходе серии операций, проведенных их силами в районе кантона Африн и в частности в городе Аль-Баб. Курды подтвердили, что они ликвидировали в окрестностях деревни Твейс у города Аль-Баб трех боевиков «Сирийской свободной армии» и еще девять человек умели ранить. А также курды взяли на себя ответственность за подрыв бомбы у штаба «Дивизии Султана Мурада» (часть ССА) в районе поселка Шара, что привело к гибели еще трех радикалов, как сообщает новостной портал Anha. Источник также указывает, что курдские радикалы были причастны к нападению на турецкий патруль в районе города Афин, совершенному 12 сентября.

Провинция Идлиб

Источники оппозиции заявляют, что радикалы открыли огонь из пулеметных установок по позициям сирийской арабской армии в районе поселка Карсаа и Ан-Накира, как сообщает портал Step Agency. САА, в свою очередь, ударила из ракетных установок по опорным пунктам джихадистов.

Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжили свои нападения в районе гуманитарного «коридора» «Абу-Духур» на юге провинции Идлиб, препятствуя выход гражданских из зон боевых действий, как передает новостной источник в сети Twitter Rana Alasad. Сегодня боевики обстреляли периметр погранперехода из гранатометов. Сведений о жертвах, однако, не поступало. Как отмечают активисты, боевики намерены использовать мирное население провинции как живой щит во время военных операций сирийской арабской армии, так что они пытаются отрезать для жителей доступ к гуманитарным «коридорам», организованным сирийской армией на юге Идлиба.

Провинция Ракка

Заявляется, что курдская администрация запретила носить арабским женщинам носить никаб. Запрет планируется ввести в городе Айн-Исса, как передает новостной портал Euphrates Post. Курдская администрация «Демократических сил Сирии» вводит запрет из соображений безопасности, в никабе на территорию их контроля может проникнуть и переодетый боевик «Исламского государства»1 и женщина-смертница. Кроме того мусульманство подразумевает еще и запрет на прикосновение к чужой жене – на прошлой неделе один курдский боевик спровоцировал конфликт, когда настоял о необходимости досмотре супружеской пары мусульман на блокпосту. Мужчина ввязался в драку с бойцом SDF. Вводя подобный запрет, SDF рискует развязать конфликт с ортодоксальной частью арабского населения города.

В деревне Сулук в ходе рейда SDF арестовали несколько молодых людей, отправив принудительно в свой учебно-тренировочный лагерь для прохождения обязательной службы, как передает медиапортал Euphrates News Network. По информации портала Baladi News, SDF завербовали для прохождения двенадцатимесячного срока службы свыше 50 молодых людей на контрольно-пропускном пункте Мансура на западе провинции, и более 30 юношей на севере города Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.