Путин присвоил сенатору Рыжкову звание Героя труда

Ижевск, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда членов Совета Федерации, в том числе глава государства присвоил звание Героя труда РФ сенатору Николаю Рыжкову. Указ опубликован на портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ Рыжкову Николаю Ивановичу», — сказано в тексте документа.

Рыжков в настоящий момент является сенатором от Белгородской области, а также членом комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Ранее Рыжков был председателем Совмина СССР, 28 сентября ему исполнится 90 лет.

Кроме того, российский президент наградил сенаторов Олега Морозова, Виктора Озерова и Любовь Глебову орденом Александра Невского за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Ордена Дружбы были удостоены сенаторы Татьяна Гигель и Сергей Лукин. Кроме того, глава государства отметил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сенаторов Дмитрия Василенко, Алексея Кондратенко, Владимира Лаптева и Олега Цепкина.

В четверг Путин в рамках поездки в Ижевск выступил на Всероссийском форуме оружейников. Глава государства поздравил собравшихся с профессиональным праздником. В рамках визита в Ижевск у российского лидера запланировано посещение юношеского технопарка «Калашников».