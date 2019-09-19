Москва, 19 сентября. Россия готова бронировать мощности для транзита газа через Украину. Об этом в четверг заявил министр энергетики Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций в Брюсселе.

По его словам, в бронировании могут участвовать как «Газпром», так и другие компании.

В Брюсселе в четверг завершились трехсторонние (Россия, Украина, Еврокомиссия) консультации по газу, центральной темой которых стал вопрос сохранения транзита через Украину. Российская сторона предложила временно продлить соглашение по транзиту.

Накануне украинские власти озвучили свои условия продления контракта по транзиту российского газа, срок действия которого истекает в этом году. Киев настаивает на том, чтобы договор был продлен на следующие 10 лет и гарантировал ежегодную перекачку 60 млрд кубометров газа с возможность увеличения объема транспортируемого топлива до 90 млрд кубометров.

Для Киева данный вопрос чрезвычайно важен, поскольку в случае запуска Россией газопровода «Северный поток — 2», который прокладывается в обход Украины, необходимость в украинском транзите отпадет.

Москва, тем не менее, заявляет, что готова рассматривать вопрос пролонгации договора, однако только условии отзыва всех исков и только если это будет экономически выгодно.