Минобороны РФ и завод «Купол» заключат контракт на поставки ЗРК на 100 млрд рублей

Ижевск, 19 сентября. Минобороны РФ и ижевский электромеханический завод «Купол» заключат долгосрочные контракты на сумму 100 миллиардов рублей на поставки ЗРК Тор-М2 и Тор-М2ДТ в 2019–2027 годах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

«Отмечу, что после заседания комиссии состоится еще одно важное событие — между ижевским заводом «Купол» и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 миллиардов рублей», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

По словам главы государства, в соответствии с контрактами, в период с 2019 по 2027 год буду произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы Тор-М2 и Тор-М2ДТ. Владимир Путин отметил, что реализация этих контрактов между «Куполом» и Минобороны укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений.

Ранее президент РФ на Всероссийском форуме оружейников в Ижевске отметил, что вооружения, созданные конструктором Михаилом Калашниковым, еще долгие годы будут служить на благо страны. Владимир Путин напомнил, что в 2019 году будет отмечаться вековой юбилей со дня рождения создателя всемирно известного оружия.