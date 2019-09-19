Двадцать резидентов фонда «Сколково» представили свои стартапы в Петербурге. ФАН-ТВ

В Технопарке «Ленполиграфмаш» прошла пленарная сессия «Развитие инновационных экосистем».

Очки виртуальной реальности созданы не для игры, а для учебы, для тренировки будущих медработников. Надев такие, человек попадает в мир, где он — врач, который ведет прием пациентов, общается с ними, обследует, ставит диагноз. А медицинский стимулятор оценивает результаты. Есть специальная программа и для будущих хирургов.

«Пользователь надевает очки, попадает в виртуальную операционную, где он видит полностью симулируемое окружение, пациента, виртуального ассистента, он может перемещаться, вращать головой, видеть свои руки, и соответственно, работать с инструментами», — рассказывает Дмитрий Дударев, резидент фонда «Сколково».

А так выглядит пауэрбанк для дома. Зарядное устройство вместо генератора, это еще и солнечная станция. Инновационные решения в разных сферах представили резиденты фонда «Сколково»: умная операционная система, специальные покрытия против обледенения для поездов, самолетов, кораблей, система, которая поможет обнаружить перегрев оборудования и не допустить пожара на предприятии или в доме.

«При нагреве болтоконтактного соединения происходит нагрев наклейки, из которой выделяется сигнальный газ, который улавливают сенсоры, расположенные в объеме электроустройства, при достижении температуры, в данном случае 100 градусов, срабатывает датчик и отправляет сигнал на отключение», — говорит Евгений Прокопов, резидент фонда «Сколково».

20 резидентов фонда «Сколково» сегодня представили свои стартапы на выставке. Одни проекты находятся на доработке, другие — активно внедряются на предприятиях. Развитие инновационных экосистем обсудили сегодня на пленарной сессии в Технопарке «Ленполиграфмаш» — это региональный оператор центра.

«Если до этого, для того, чтобы быть резидентом и пользоваться разнообразными льготами и сервисами фонда, компания должна была быть зарегистрирована на территории фонда «Сколково», то с августа это ограничение снимается. Сегодня любая компания на территории страны имеет право зарегистрироваться по принципам и правилам фонда и получить льготы и сервисы», — сказал Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково».

А это значит, что у конструкторов, ученых, инженеров, бизнесменов появилось еще больше возможностей для реализации своих инновационных идей. Сегодня в числе резидентов научно-технологического комплекса уже больше 150 компаний.