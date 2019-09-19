Путин призвал увеличить темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК

Ижевск, 19 сентября. Темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса недостаточны, их необходимо увеличить. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.

По его словам, доля гражданской продукции в ОПК в прошлом году составила почти 21%.

«Вроде бы, неплохо. Но, знаете, темп все-таки недостаточный», — указал глава государства.

Путин обратил внимание также на темпы импортозамещения в ОПК, соответствующая программа началась пять лет назад. За эти годы, по словам главы РФ, удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.

В частности, существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений, наладили производство двигателей для кораблей ВМФ и вертолетов, указал Путин.

«Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-124», — добавил президент.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что, вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить научно-технический прогресс в России, предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития.

Слова главы оборонного ведомства подтвердил и министр промышленности России Денис Мантуров. Он указал, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно работают как на внутренний, так и на зарубежный рынок. В настоящее время портфель заказов составляет 55 миллиардов долларов, добавил министр.

Отметим, что в ходе поездки в Ижевск глава РФ также выступил на Всероссийском форуме оружейников, которых поздравил с профессиональным праздником.