В Европарламенте нацистский и коммунистический режимы приравняли друг к другу

На очередной сессии в Страсбурге 19 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Несмотря на многообещающее название, вся суть документа свелась к тому, что ключевым событием Второй мировой войны является подписание пакта Молотова — Риббентропа, поэтому нацистский режим Германии и коммунистический режим СССР можно приравнять друг к другу и рассматривать как причину развязывания войны по всей Европе.

«Я была одной из 66 депутатов, которые проголосовали против этой резолюции, еще 52 депутата воздержались, а 535 поддержали документ, — говорит евродепутат от Латвии и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. — Я обратилась к парламенту, призвав голосовать против этой резолюции в целом, несмотря на то, что поддерживаю некоторые ее параграфы и считаю сохранение исторической памяти принципиальным вопросом. Но я против самого подхода, ставящего знак равенства между нацистским и коммунистическим режимами. Дьявол может быть только один! И абсолютным злом является нацистская идеология! Я против примитивизации истории Второй мировой войны, продемонстрированной в этой резолюции. Где «Мюнхен»? (Имеется в виду соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, подписанное в ночь на 30 сентября 1938 года, согласно которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область. Однако 1 октября 1938 года, не дожидаясь исполнения Мюнхенского сговора, гитлеровцы вторглись в Чехословакию и заняли Судеты. А 2 октября Польшей была оттяпана у Чехословакии Тешинская область. — Прим. ФАН.) Забыт! Где двусторонние соглашения, заключенные задолго до 23 августа 1939 года? Тоже забыты? Давайте будем честны хотя бы сами с собой!»

Призывать к честности, конечно, можно. Но вот и бывший русский мэр Риги Нил Ушаков, ныне также евродепутат и лидер якобы прокремлевской партии «Согласие», проголосовал за данную резолюцию. Это и неудивительно. Русскоязычных жителей Латвии Нил Валерьевич сдал уже раньше, абсолютно не борясь против ликвидации в стране образования на русском языке.