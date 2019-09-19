МО РФ опубликовало видео пуска «Искандер-М» на полигоне в Казахстане

Нур-Султан, 19 сентября. Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» на полигоне «Сарышаган» в Казахстане в рамках учений «Центр-2019».

В ведомстве сообщили, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» выполнили пуски и нанесли удар по условному лагерю террористов в нескольких сотнях километров от стартовых позиций.

«В ходе розыгрыша практических действий военнослужащие подготовили основные и запасные стартовые позиции, провели топографическую привязку к местности, а также оборудовали площадки для перегрузки ракет», — сообщили в ведомстве.

Для защиты от возможной атаки с воздуха пусковые установки прикрыл щит противовоздушной обороны, созданный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». «Искандер-М» успешно справился с испытаниями, заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее учебно-боевой пуск ракеты ОТРК «Искандер» состоялся в рамках учений Восточного военного округа (ВВО) на полигоне «Капустин Яр». В ходе тренировки расчет ОТРК выполнил нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое и по нанесению ракетного удара по координатам.