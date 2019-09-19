Беглов предложил Заксу кандидатов в вице-губернаторы Петербурга

Санкт-Петербург, 19 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение городского парламента кандидатуры вице-губернаторов, сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что состав заместителей главы Северной столицы не изменился, но депутатам Закса нужно будет провести голосование. Оно должно пройти в следующую среду, 25 сентября.

Напомним, в настоящее время вице-губернатором, ответственным за организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности губернатора и правительства города является Любовь Совершаева. Эдуард Батанов отвечает за инвестиции и обеспечение организационных и иных мер в интересах развития Арктической зоны РФ, Евгений Елин ответственен за экономическое развитие и стратегическое планирование Петербурга, учет госимущества и землеустройство на территории города.

Владимир Кириллов — главный по вопросам общего и среднего профессионального образования, культуры, спорта, природопользования, охраны окружающей среды и экологии. Владимир Княгинин ведает профобразованием и научной политикой.

Николай Линченко занимается вопросами капстроительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, Олег Марков — внешними связями Петербурга, туризмом, а также надзором за состоянием самоходных машин и других видов техники.

За социальную и демографическую политику города, а также здравоохранение и трудовую занятость горожан отвечает Анна Митянина. Вице-губернатором по тарифному регулированию и энерговопросам является Максим Шаскольский.