Киев, 19 сентября. На Украине решили доплачивать производителям антироссийских фильмов. Инициативу уже обсудили и одобрили в Раде.

По словам депутата Рената Кузьмина, законопроект о таких доплатах рекомендовал к принятию комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Режиссерам фильмов о конфликте со «страной-агрессором» предлагается выделять средства в размере 5% из госбюджета.

«Даже в таких мирных вопросах, как кино, нашлось место для войны», — написал Кузьмин в своем Telegtam-канале.

Парламентарий уточнил, что против статьи о доплатах выступили представители «Оппозиционной платформы — За жизнь», но комитет все равно принял документ, изменив слова «Российская Федерация» на «страна-агрессор». Однако суть от этого не поменялась, заметил Кузьмин.

Кроме того, он опубликовал копию документа в первом варианте. Согласно тексту проекта, чтобы получить доплаты из бюджета, создатели фильма должны базировать сюжетную линию, сценарий и центральную тему ленты на теме «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», а в сюжете кинокартины они должны непосредственно или опосредованно дать оценку действиям РФ, которая, конечно, соответствует линии власти. Напомним, на Украине Россию называют страной-агрессором на законодательном уровне.

Больше всего Кузьмина поразило то, что такие документы принимаются депутатами Рады, пока президент Владимир Зеленский и глава украинского МИД «прилагают титанические усилия для нормализации отношений с северным соседом и ведут сложные переговоры о втором обмене пленными».