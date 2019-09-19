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Путин отметил значение созданного Калашниковым оружия для России

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Путин отметил значение созданного Калашниковым оружия для России

Ижевск, 19 сентября. Вооружения, созданные выдающимся конструктором Михаилом Калашниковым, еще долгие годы будут служить на благо страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме оружейников в Ижевске.

Российский лидер напомнил, что в этом году будет отмечаться вековой юбилей со дня рождения создателя всемирно известного оружия. Калашников родился в Алтайском крае 10 ноября. 

«Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что созданные Калашниковым вооружения имеют особое значение для страны, и выразил надежду, что они многие десятилетия будут надежно служить России и ее армии, а школа стрелкового оружия сохранит мировое лидерство и привлечет новые молодые таланты.

Выступая с речью на форуме, президент поздравил российских оружейников с профессиональным праздником и выразил благодарность ветеранам. По мнению Путина, особое место среди плеяды оружейников, которыми гордится страна, принадлежит Калашникову.

Путин отметил значение созданного Калашниковым оружия для России

Напомним, автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов экземпляров различных модификаций, они состоят на вооружении 50 иностранных армий.

В середине февраля российская армия приступила к тестированию нового ручного пулемета Калашникова РПК-16. Он позиционируется как замена РПК-74 в российских войсках. 

Разработки Калашникова уже не раз приковывали к себе внимание зарубежных СМИ. К примеру, американское издание The National Interest опубликовало материал о «смертоносном» АК-203, производство которого открылось в Индии. Зарубежные эксперты пришли к выводу, что автомат превосходит индийский INSAS.

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Источник: ТАСС
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