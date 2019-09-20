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Сирия эксклюзив

Городской совет освободил древнюю Пальмиру от следов террористов ИГИЛ*

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Городской совет освободил Пальмиру от пыли и мусора, город вновь зацвел

Дамаск, 20 сентября. Археологический городской совет Пальмиры в сотрудничестве с благотворительной организацией ADRA начал проект, цель которого — удаление пыли и мусора, оставленных террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Весь этот мусор скопился в городе во время его оккупации боевиками. К счастью, после прихода сирийской правительственной армии он начал восстанавливаться. 

«Для облегчения возвращения жителей Пальмиры в свои дома городской совет в сотрудничестве с компанией ADRA удалил порядка 12 000 кубометров пыли и мусора, оставленных террористами, освободив от груды пыли и мусора улицы города», — сказал председатель городского совета Пальмиры Хани Даас.

Главные площади напротив школ и туристических объектов, и в пределах археологической зоны, были полностью завалены мусором, что привело к искажению восприятия исторического и культурного наследия региона.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Инженер проекта по вывозу обломков Абдулла Ил-эль-Хавама заявил, что весь мусор занимал примерно три тысячи кубических метров только в археологическом районе. Это в дополнение к тем обломкам, которые были оставлены террористами на въезде в западный город рядом с археологической крепостью. К счастью, в данный момент вся эта пыль и обломки были вывезены на специальные полигоны, находящиеся далеко за пределами города.

Ранее сообщалось, что в середине сентября в Пальмиру прибыла туристическая группа из Китая: гости осмотрели большинство археологических памятников, особенно те, которые пострадали от рук боевиков. Большинство иностранцев были поражены теми разрушениями, которые произошли в городе. Тем не менее они намерены возродить туризм в историческом городе. Многие подчеркнули необходимость возвращения китайских туристов в Сирию, поскольку они всегда ценили и продолжают ценить наследие и историю человечества. 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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