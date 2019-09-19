Савченко стала ведущей телешоу о «секретах Верховной рады Украины»

Киев, 19 сентября. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко стала ведущей программы «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» на телеканал Zik. Анонс телешоу опубликован на официальном канале YouTube.

Судя по видео, Савченко будет рассказывать о «секретах Верховной рады». Также она коснется темы «кулуарных разговоров» в парламенте и расскажет о том, как «принимаются вредоносные для украинцев законы».

Напомним, на внеочередных выборах в Верховную раду Украины в июле Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51. Она набрала всего восемь голосов. Позже появилась информация, что Савченко подала документы в центр занятости, так как, по ее же словам, испытывает сложности с трудоустройством. Она заявила, что намерена попытаться пройти медицинскую комиссию, чтобы вернуться к работе летчиком. Савченко подчеркнула, что ее здоровье «очень пострадало в тюрьме», поэтому она не уверена, что эта идея будет воплощена.

Политолог Иван Мезюхо объяснил, что погубило политическую карьеру Савченко. По его словам, ситуацию, в которой оказалась экс-депутат Рады, является симптоматичной. По словам эксперта, Савченко была «героиней» во времена президентства Петра Порошенко, однако со временем она превратилась в человека со «сложной репутацией».