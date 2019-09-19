Главные новости 19 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 19 сентября.

Дочь модели Виктории Бони заявила, что ее мама плохо выглядит без косметики. Дочь Виктории Бони высмеяла внешность мамы.

Состояние российской телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось, она пришла в сознание и самостоятельно дышит. Заворотнюк пришла в себя и самостоятельно дышит.

Собчак и Богомолов нисколько не потратили на проведение свадебного торжества, скорее всего, пара неплохо заработала. Стало известно, сколько Собчак и Богомолов заработали на свадьбе.

Стали известны подробности разговора между Собчак и Пугачевой, в ходе которого примадонна резко отчитала телеведущую. Пугачева резко отчитала Собчак за шутку в адрес Киркорова.

Пиар-директор Заворотнюк рассказала близким друзьям актрисы об улучшении ее состояния. Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы.

Медики и судмедэксперт пришли к выводу, что погибшие на перевале Дятлова студенты могли стать жертвами снежных людей. Эксперт выдвинул новую теорию гибели группы Дятлова.

Стали известны подробности диагноза Заворотнюк. Врач рассказал подробности диагноза Анастасии Заворотнюк.

Онколог рассказал о масштабе распространения в РФ рака мозга, от которого, по данным СМИ, лечится актриса Анастасия Заворотнюк. Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России.

Будущее российской актрисы Анастасии Заворотнюк зависит от врачей и правильного подбора медикаментов. Известная гадалка назвала причину тяжелого недуга Заворотнюк.

Телеведущая Анна Калашникова прокомментировала болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк. Телеведущая Калашникова назвала чудовищной безысходностью болезнь Заворотнюк.