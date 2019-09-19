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Актер Сергей Афанасьев скончался после продолжительной болезни

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Актер Сергей Афанасьев скончался после продолжительной болезни

Москва, 19 сентября. Союз кинематографистов России сообщил о смерти актера театра и кино Сергея Афанасьева. Ему было 62 года.

В пресс-службе Союза не назвали причину смерти, уточнив лишь, что Афанасьев скончался после продолжительной болезни. 

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек»,  — отметили в организации.

За время своей карьеры Афанасьев успел исполнить 87 ролей. Известен по картинам «Земский доктор. Возвращение», «Дипломат», «Час Волкова» и многим другим.

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