Россия предложила Киеву временно продлить контракт по транзиту

Брюссель, 19 сентября. Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту российского газа в Европу. Об этом в четверг заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций (Россия, Украина, ЕК) по газу, которые сегодня завершились в Брюсселе.

По словам Новака, в целом переговоры прошли в конструктивном ключе. Следующая встреча состоится через месяц.

Глава российского Минэнерго подчеркнул, что на данный момент Украина не может гарантировать имплементацию европейского законодательства.

Как сообщает «Газета.ру», трехсторонняя консультация продолжалась 40 минут. На встрече присутствовали глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Накануне украинские власти озвучили свои условия продления контракта по транзиту российского газа, срок действия которого истекает в этом году. Киев настаивает на том, чтобы договор был продлен на следующие 10 лет и гарантировал ежегодную перекачку 60 млрд кубометров газа с возможность увеличения объема транспортируемого топлива до 90 млрд кубометров. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, эти условия в свое время предложил зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович, и Украина их всецело поддержала.

Для Киева данный вопрос чрезвычайно важен, поскольку в случае запуска Россией газопровода «Северный поток — 2», который прокладывается в обход Украины, необходимость в украинском транзите отпадет.

Москва, тем не менее, заявляет, что готова рассматривать вопрос пролонгации договора, однако только условии отзыва всех исков и только если это будет экономически выгодно.