Глава МВД ЛНР назвал мощность бомб, взорванных при теракте в Луганске

Луганск, 19 сентября. Мощность четырех бомб, которые использовались при совершении теракта в Луганске, составляла порядка 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР со ссылкой на министра внутренних дел республики Игоря Корнета.

Ранее в МВД ЛНР сообщили, что неизвестные попытались подорвать опоры моста в Луганске. Опоры моста выдержали взрыв, получив серьезные повреждения.

По словам главы МВД ЛНР, следствие обладает большим количеством улик, которые позволят в кратчайшие дни задержать исполнителя данного теракта.

«Могу сказать, что каждое взрывное устройство составляло около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Исходя из систем инициирующих устройств, можно говорить, что исполняли это все профессионалы», — сказал Корнет.

По его словам, в настоящее время осуществляются оперативные мероприятия, направленные на поиск и задержание исполнителей теракта. Глава МВД ЛНР также добавил, что данное преступление свидетельствует о неготовности Киева к мирному урегулированию гражданской войны на Украине.

«На Украине поменялась власть, но методы и способы остались прежние. Это еще раз говорит о том, что никто не хочет договариваться с нами», — добавил Корнет.

Глава МВД ЛНР подчеркнул, что теракт был направлен на подрыв экономической безопасности и обороноспособности республики. Он также добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Кроме того, власти ЛНР поручили усилить охрану стратегически важных объектов в республике.