Путин в Ижевске поздравил россиян с Днем оружейника

Ижевск, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Ижевск выступил на Всероссийском форуме оружейников.

Российский лидер обратился к присутствовавшим на мероприятии с речью, в которой упомянул и профессиональный праздник. День оружейника отмечается ежегодно с 2012 года в соответствии с указом российского лидера.

Дата празднования 19 сентября выбрана в честь дня почитания православной церковью архангела Михаила как покровителя небесного воинства.

«Хочу поздравить присутствующих и всех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, с профессиональным праздником. Поздравляю вас с Днем оружейника!» — сказал президент.

«Хочу поздравить всех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, с Днем оружейника!»: Путин выступил в Ижевске на Всероссийском форуме оружейников pic.twitter.com/JIAXSusx5E — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 сентября 2019 г.

Напомним, в Ижевск российский лидер прибыл также для проведения заседания военно-промышленной комиссии. Ожидается, что министерство обороны и предприятия ВПК Удмуртии по итогам встречи подпишут контракты.

В рамках визита в Ижевск у российского лидера запланировано посещение юношеского технопарка «Калашников», ученики которого имеют возможность разрабатывать проекты вместе с наставниками из одноименного концерна.

Ранее президент РФ поздравил участников Форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».