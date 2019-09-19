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Путин в Ижевске поздравил россиян с Днем оружейника

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Путин в Ижевске поздравил россиян с Днем оружейника

Ижевск, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Ижевск выступил на Всероссийском форуме оружейников.

Российский лидер обратился к присутствовавшим на мероприятии с речью, в которой упомянул и профессиональный праздник. День оружейника отмечается ежегодно с 2012 года в соответствии с указом российского лидера.

Дата празднования 19 сентября выбрана в честь дня почитания православной церковью архангела Михаила как покровителя небесного воинства.

«Хочу поздравить присутствующих и всех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, с профессиональным праздником. Поздравляю вас с Днем оружейника!» — сказал президент.

Напомним, в Ижевск российский лидер прибыл также для проведения заседания военно-промышленной комиссии. Ожидается, что министерство обороны и предприятия ВПК Удмуртии по итогам встречи подпишут контракты.

В рамках визита в Ижевск у российского лидера запланировано посещение юношеского технопарка «Калашников», ученики которого имеют возможность разрабатывать проекты вместе с наставниками из одноименного концерна.

Ранее президент РФ поздравил участников Форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».

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