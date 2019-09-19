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ЛНР заявила о подрыве моста в Луганске украинскими спецслужбами

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ЛНР заявила о подрыве моста в Луганске украинскими спецслужбами

Луганск, 19 сентября. Министерство госбезопасности Украины возложило ответственность за подрыв моста в Луганске на украинские спецслужбы.

«Характер примененного взрывного устройства, составляющих, а также способ его изготовления и закладки прямо указывает на причастность к данному диверсионно-террористическому акту украинских спецслужб», — пояснили в ведомстве.

Правоохранительные органы ЛНР уже возбудили уголовное дело по статье «Диверсия», а сам подрыв моста классифицировали как «диверсионно-террористический акт». Власти республики обратили внимание на то, что данный путепровод имел стратегическое значение. Через него шла дорога к местному хлебокомбинату, а также проходили маршруты российских гумконвоев. МГБ призвало жителей сообщить любые сведения, которые помогут установить личности диверсантов.

Ранее Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет в разговоре с ФАН рассказал подробности инцидента. По его словам, мощность каждого из взрывных устройств составляла около 15 кг в тротиловом эквиваленте, а закладывали их явно профессионалы.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

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Источник: Луганский информационный центр
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