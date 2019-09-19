Суд в Москве ликвидировал ТСЖ, незаконно сдавшее Навальному помещение для штаба

Москва, 19 сентября. Мещанский суд Москвы ликвидировал Товарищество собственников жилья (ТСЖ) дома по адресу Рождественский бульвар, 10/7. Председатель ТСЖ Михаил Шульман незаконно сдавал подвал дома блогеру Алексею Навальному без разрешения жильцов.

Суд принял решение еще в июне текущего года. В пятницу суд рассмотрит апелляцию ТСЖ. Председатель ТСЖ Шульман сообщил, что из-за ликвидации штабу Навального придется покинуть подвал.

«Нет ТСЖ — некому и сдавать, договор аренды становится ничтожным», — написал Шульман в Facebook.

Иск о закрытии ТСЖ подала Мосжилинспекция. Основанием для ликвидации стало то, что в ТСЖ состоят менее половины собственников недвижимости. По закону, в ТСЖ должны входить более 50% собственников жилья.

Шульман уверяет, что в ТСЖ входит более половины жильцов, однако предоставить доказательства он не смог. Он заявил, что его якобы не уведомили о заседании. При этом судья Ирина Афанасьева эту информацию опровергла.

Передача подвала дома на Рождественском бульваре в аренду Навальному стала причиной скандала: помещение, находящееся в долевой собственности, было передано в аренду без согласия жильцов. Москвичи, проживающие в этом доме, попросили полицию проверить, законно ли Навальный арендовал подвал. Жильцы сообщили, что аренда была оформлена по личной инициативе Шульмана — мужа члена президентского Совета по правам человека Екатерины Шульман.