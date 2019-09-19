Разин показал потенциального посла Украины в РФ в пышном розовом платье

Москва, 19 сентября. Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин показал возможного посла Украины в России Юрия Ткача в необычном образе. Кадр певец опубликовал в Instagram.

На фотографии Ткач изображен в пышном светло-розовом платье и с фатой на голове. Судя по всему, Разин нашел снимок, сделанный во время одного из телешоу, в котором был задействован участник «Квартала 95».

Ткач является актером проекта «Квартал 95», в котором еще до президентства был занят Владимир Зеленский. По словам певца, украинского юмориста всерьез рассматривают в качестве кандидатуры на должность посла Украины в РФ.

«Одной из стран, в которую его планируют назначить послом, является Российская Федерация. Так что ждем Юрочку на Леонтьевском переулке Москвы во всей красе», — написал 56-летний продюсер.

Напомним, в настоящее время дипмиссии и у Москвы, и у Киева возглавляют временные поверенные в делах России на Украине и Украины в делах РФ.

Такой шаг последовал на фоне обострения в отношениях между Россией и Украиной. В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, к власти в стране пришло новое руководство, взявшее курс на «европейскую интеграцию».