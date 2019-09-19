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Путин включил Беглова в состав Совета безопасности РФ

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Путин включил Беглова в состав Совета безопасности РФ

Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ в должности губернатора Санкт-Петербурга. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Беглов был включен в состав Совета безопасности 18 февраля в качестве временно исполняющего обязанности главы Северной столицы.

«Внести в состав Совета Безопасности РФ… изменение, изложив наименование должности Беглова Александра в следующей редакции: «Губернатор Санкт-Петербурга», — говорится в документе.

Напомним, 18 сентября Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга. Торжественная церемония вступления в должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга состоялась в Большом зале Мариинского дворца. 

8 сентября в Санкт-Петербурге в рамках единого дня голосования прошли выборы главы города и муниципальных депутатов. Победу в губернаторских выборах одержал Александр Беглов. Его поддержали 64,43% избирателей.

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