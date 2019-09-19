Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли головного мозга, сообщают СМИ

Москва, 19 сентября. Актрису Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли головного мозга. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на врачей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк вышла из комы и может самостоятельно дышать. При этом у актрисы началась пневмония и синдром полиорганной недостаточности.

По словам источника, нынешнее состояние Заворотнюк свидетельствует о том, что врачи выбрали правильный метод лечения, так как им удалось снять отек мозга и остановить дальнейшее развитие инфекции. Он также добавил, что в ближайшее время врачи планируют провести операцию по удалению опухали.

«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — подчеркнул хирург-онколог.

В августе в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк страдает от рака мозга. В середине сентября актрису госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Врачи ввели Заворотнюк в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом официальных заявлений на счет болезни Заворотнюк не поступало ни от врачей, ни от родственников актрисы. Информацию о наличии серьезного заболевания у Заворотнюк подтвердил продюсер Андрей Разин. По его словам, у Заворотнюк действительно последняя стадия рака мозга.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что причиной возникновения рака мозга у Заворотнюк могли стать стволовые клетки, которая актриса использовала для омоложения.