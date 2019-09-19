Стала известна правда о состоянии и стоимости лечения Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Актриса Анастасия Заворотнюк никогда не впадала в кому и сейчас проходит лучевую терапию. Переносить такое лечение сложно, но она справляется.

Новые данные сообщил telegram-канал Baza. Утверждается, что на самом деле Заворотнюк никогда не находилась при смерти, хотя ее состояние, безусловно, тяжелое. Никаких параличей и недостаточности тех или иных органов у нее тоже никогда не было.

Более того, по информации Baza, за лечение семья актрисы ничего не платит, услуги оказываются по полису ОМС, хотя Заворотнюк находится в частной клинике. Сделать это помогли друзья актрисы.

Напомним, о резком ухудшении здоровья звезды телесериала «Мой прекрасная няня» стало известно в середине сентября. Появлялись данные о том, что у нее диагностирован рак мозга, опухоль неоперабельна и шансов на выздоровление почти нет.

Позже сообщалось, что медики ввели ее в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Правда, сегодня пиар-директор звезды сообщил, что она начала дышать самостоятельно, а Telegram-канал Mash опубликовал данные, что ее перевели в обычную палату.