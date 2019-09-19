Консультации РФ, Украины и ЕК по газу начались в Брюсселе

Брюссель, 19 сентября. Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о транзите газа после 2019 года начались в Брюсселе.

Ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович провел двусторонние переговоры с представителями Киева в лице министра энергетики Алексея Оржеля и с российской делегацией во главе с министром энергетики Александром Новаком. В переговорах также участвовали главы «Нафтогаза» Андрей Коболев и «Газпрома» Алексей Миллер.

После переговоров Новак заявил журналистам, что Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной и Еврокомиссией по газу. Оржель в свою очередь отказался от комментариев и призвал дождаться результатов трехсторонних консультаций.

Напомним, срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения срока контракта. Министр энергетики Украины заявил, что Киев готов поддержать позицию ЕК о бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет при объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

В Москве по итогам консультации с ЕК в январе текущего года подчеркивали, что для согласования условий контракта Киев должен обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления ГТС после 2019 года, а также урегулировать все претензии в международных арбитражах. Новак также сообщал, что Россия предложила Украине продлить существующий контракт на три года на прежних условиях.