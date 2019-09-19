Путин распорядился проиндексировать оклады чиновников на 4,3%

Москва, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации окладов российских чиновников на 4,3% с 1 октября. Соответствующий документ в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов», — говорится в указе.

Индексация затронет сотрудников министерства иностранных дел России, дипломатических представительств, а также федеральных государственных служащих.

Отметим, что в России также ежегодно индексируются зарплаты сотрудников бюджетной сферы, пенсии, материнский капитал и другие социальный выплаты.

В ходе прямой линии, которая состоялась в июне, Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы доходы рядовых граждан повышались до уровня министров, а не зарплаты министров снижались до уровня обычных работников. По словам главы государства, высокие доходы некоторых чиновников объясняются их компетентностью, однако разрыв зарплат с рядовыми гражданами должен сокращаться.