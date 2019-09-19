«Шаман» из Якутии стал пешкой в схеме «цветной революции» Навального

Москва, 19 сентября. Политтехнологи так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» через бывшего главу своего штаба в Улан-Удэ Петра Дондукова пытаются реализовать в российских регионах схему «цветной революции», отработанную по западным лекалам. В качестве «символа протеста» на этот раз они выбрали «шамана» из Якутии Александра Габышева, пишет «Политика сегодня».

Митинг, который прошел в Бурятии 9 сентября, вызвал довольно большой резонанс в прессе. Акция возникла стихийно и фактически на пустом месте. Несмотря на это, схема, которая использовалась для проведения митинга, имела все привычные для оппозиции атрибуты.

«Символом протеста» политтехнологи Алексея Навального выбрали «шамана» Александра Габышева: тот под «звонкий аккомпанемент» требований о «смене власти в России» выдвинулся в Москву, причем якобы пешком. Либеральные СМИ начали активно раскручивать эту историю, чтобы поднять шумиху. Причем о том, что выдвинулся «шаман» из Якутии еще в июле 2019 года, пресса забывает.

Пешка «ФБК»

В схеме политтехнологов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Габышев должен был сыграть роль «жертвы несправедливости властей». При этом выяснилось, что у «идущего пешком» в Москву «шамана» есть собственный водитель. Речь идет об Игоре Коношанове, который был задержан 6 сентября за сопротивление законным требованиям полиции о проверке автомобиля.

После этого историю стали раскручивать активисты, дав старт «общественному протесту»: сторонник «шамана» и экс-координатор штаба Навального в Улан-Удэ Петр Дондуков и бурятский блогер Дмитрий Баиров устроили несогласованный митинг в городе 9 сентября — на следующий день после прошедших в рамках дня голосования выборов мэра. Поводом к проведению несанкционированной акции стали якобы поддержка «шамана» и выступление против задержания водителя. При этом во время стихийного митинга организаторы сборища переключились с «защиты» Габышева и Коношанова на выступление против назначения мэром Игоря Шутенкова и стали требовать пересмотра итогов выборов депутатов городского совета. Такая «подмена карт во время игры» наглядно демонстрирует «региональную схему» навальнистов по созданию «протестов».

Отработка сценария «цветных революций» на Ближнем Востоке

Издание обращает внимание, что для раскачивания обстановки в регионе политтехнологи так называемого «ФБК» выбрали трех действующих лиц: блогера Дмитрия Баирова, активно участвовавшего в митинге; депутата Народного Хурала республики от КПРФ Баира Цыренова, который осуждал задержание сторонников «шамана» и тоже принимал активное участие в несогласованной акции в Улан-Удэ; а также навальниста и еще одного сторонника «шамана» Петра Дондукова.

При этом самого Габышева, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступлений в Якутии, организаторы митинга использовали лишь в качестве инструмента достижения своих целей.

В западной схеме одним из важнейших аспектов воздействия на общество в рамках проведения «цветных революций» является национальный признак. Это можно проследить по госпереворотам в странах Ближнего Востока: игра на национальных различиях и особенностях становится мощным инструментом, который подогревает революционные настроения, навязанные оплаченными активистами и СМИ.

Примечательно, каким образом либеральная пресса в Улан-Удэ отрабатывала заказ навальнистов. Издания представляли читателям мнения людей, которые якобы готовы отстаивать интересы всех главных «действующих лиц» — Баирова, Цыренова и Дондукова — и выступать исключительно за «мэра-бурята».

«Я [еду] за Игоря Коношанова и за этого бойца — депутата, а еще за человека Навального, которого тоже арестовали. Плюс еще выборы прошли неправильно. Вышел не тот человек, которого хотели. В мэры вышел единоросс, а должен быть Мархаев. Бурят, иркутский бурят причем. Бывший командир ОМОНа, я знаю, как он людей держал, он за каждого человека стоял», — сказал «обычный парень» Мишаня.

Цыренов во время митинга активно акцентировал внимание на национальности избранного мэра. Подобные действия четко вписываются в выстроенную политтехнологами «ФБК» схему по раскачиванию спокойной обстановки в регионе.

Бурятия — звено в плане Навального

Как отмечает издание, «символ протеста», поддержка либеральных и зарубежных СМИ, а также смещение акцентов на национальный признак — явные атрибуты фактически любой «цветной революции». Вероятно, Алексей Навальный, не добившийся желаемого в Москве и Петербурге, переключил свое внимание на регионы.

Блогер пытается организовать в регионе беспорядки по западному лекалу, используя для этого своих подопечных и оплаченных активистов и отвлекая внимание выборами в Мосгордуму и проектом «Умного голосования». Возможно, Бурятия стала лишь первым звеном в цепочке «стихийных митингов» и «протестных настроений» после выборов в различных регионах, где работают штабы «ФБК» и сторонники Навального, которые готовы за денежное вознаграждение реализовывать деструктивные для государства планы, даже если объективных причин для волнения в обществе нет.