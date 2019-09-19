Путин назначил Руденко новым замглавы МИД РФ

Москва, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Руденко на пост заместителя министра иностранных дел. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Григорий Карасин был освобожден от занимаемой им должности по указу российского лидера, на его место был назначен Евгений Иванов.

В четверг стало известно о подписанном президентом документе, согласно которому пост займет Руденко.

«Назначить Руденко Андрея Юрьевича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в документе.

Как указывает RT, с марта 2016 года он работал в должности директора второго департамента СНГ МИД РФ. Родился Руденко в 1962 году, а в 1985 году окончил МГИМО. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в четверг Государственная дума приняла пакет постановлений о назначении аудиторов Счетной палаты. В соответствии с принятыми решениями должности получили: по предложению фракции «Единой России» — Валерий Богомолов, фракции «Справедливой России» — Андрей Перчян, фракции ЛДПР — Данил Шилков, фракции КПРФ — Сергей Штогрин.

На днях президент также назначил новым послом России в Тиране Михаила Афанасьева. Он сменит на этой должности Александра Карпушина, который был главой российской дипломатической миссии в течение пяти лет.