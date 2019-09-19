Украине нужна территория Донбасса без его населения, считает политолог

Представители Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе отказались подписывать одобренную в Европе «формулу Штайнмайера», предполагающую предоставление Донбассу особого статуса. В свою очередь украинская сторона требовала отдать ей контроль над границей России с ДНР и ЛНР. Отказ представителей Украины в Минске подписывать «формулу Штайнмайера» подтверждает, что Киеву нужна только территория Донбасса, без населения, считает политолог Александр Дудчак.

Подписание формулы являлось условием согласия России на участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне. Из-за отказа Киева от выполнения условия, встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным не состоится. Более того, выборы на территории ЛНР и ДНР переносятся на неопределенный срок. Разведение войск на расстояние 400 километров от линии соприкосновения вряд ли осуществится.

Формула Штайнмайера была колоссальным компромиссом и шагом навстречу со стороны Донбасса, России и тех, кто принимал участие в разрешении конфликта Народных республик с Украиной, говорит Дудчак.

«Украина сопротивляется и пытается выставлять дополнительные условия, несмотря на то, что было сделано больше в интересах Киева. Украина подтверждает действиями, что ей нужна только территория, без населения. Украине не нужен Донбасс в том виде, в котором он сейчас находится. Она делает все возможное, чтобы ни под каким предлогом он не вернулся в состав Украины. На словах они говорят, что это их земля, но если послушать экспертов и политиков, то видно, что они не хотят ни мирного урегулирования, ни возвращения его в состав страны», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Власти Украины не ведут разговора об амнистии вообще, отмечает эксперт. По его словам, у Киева есть желание провести политические, этнические и прочие чистки, т. к. за последние пять лет выдавить население с этой территории не удалось.

«При этом они говорят об этом не стесняясь. Это лишний раз подтверждает, что у Киева нет желания искать компромиссы и реализовывать минские соглашения в каком-либо виде», — рассказал он.

Они боятся, что представители Донбасса могут после этого появиться в парламенте Украины, подчеркивает политолог.

«У них будет трибуна для того, чтобы заявить все, что они думают по этому поводу. Они могут донести реальную информацию о событиях. Им уже рот заткнуть будет невозможно. Поэтому этого допустить они не могут ни в коем случае. Еще они боятся, что многие регионы получат больше автономии. На Украине нездоровое отношение к термину федерализация. Сложно объяснить, почему, это какая-то клиника», — добавил собеседник ФАН.

Подчеркнем, что в срыве «формулы Штайнмайера» Украину также обвинили власти ЛНР. По словам министра иностранных дел республики Владислава Дейнего, Киев стал единственной стороной переговоров, которая отказался подписывать документ.

Однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что согласен на реализацию «формулы Штайнмайера».

Речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Формула предполагает следующие шаги. Во-первых, проведение выборов в ДНР и ЛНР. Во-вторых, подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. В-третьих, внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.