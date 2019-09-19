В ОП РФ призвали жестко наказывать Google за нарушение российских законов

Google и другие интернет-компании должны наказываться существенными штрафами за несоблюдение российского законодательства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич. Так глава Фонда защиты национальных ценностей отреагировал на сообщение о том, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Google на 100 тысяч рублей за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade.

«Я отношусь к этому скептически. У нас говорят: какие мы смелые, на 100 тысяч их оштрафовали. Но я хочу напомнить, какие штрафы существуют за границей. Во Франции Google за налоговые нарушения был оштрафован на полмиллиарда евро. Столько же корпорация заплатила сама в рамках урегулирования», — отметил Александр Малькевич.

По словам общественника, в США Google также регулярно получает большие штрафы.

«В Европе Google как миленький платит сотни миллионов евро и молчит», — констатировал собеседник ФАН.

Сумма же в 100 тысяч рублей является совсем незаметной для такого интернет-гиганта, как Google.

«Мы можем представить, сколько они заработали на незаконной рекламе этих финансовых услуг, — рассуждает член Общественной палаты. — Они, зарабатывая миллионы, могут регулярно по 100 тысяч рублей платить и вообще не напрягаться».

Таким образом, сейчас Google не составит никакого труда оплатить 100-тысячный штраф. По мнению главы ФЗНЦ, необходимо уже сейчас принять жесткие законы, чтобы пресечь нарушение интернет-корпорациями российского законодательства.

«Сколько можно грозить шашкой? — недоумевает общественник. — Примите законы! Сейчас по нашему действующему законодательству мы вообще не можем им ничего серьезного предложить в плане санкций».

Ранее стало известно, что ФАС вынесла штраф компании Google на 100 тысяч рублей. Причиной наказания интернет-корпорации стало распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade. Дело в том, что Ali Trade не имеет лицензии на соответствующую деятельность.