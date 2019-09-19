Малофеев рассказал о влиянии США на Варфоломея I

Москва,19 сентября. США имеют огромное влияние на Константинопольскую православную церковь и на Вселенского патриарха Варфоломея I. Об этом в четверг заявил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, выступая в программе «Время покажет».

Так он прокомментировал будущее заседание Архиерейского собора Элладской Православной Церкви, на котором будет рассмотрен вопрос законности предоставления украинским раскольникам томоса об автокефалии. Малофеев напомнил, что Варфоломей является преемником патриарха Афинагора, который был избран на этот пост с нарушением канонов и привезен на самолете Трумэна из США, пишет «Царьград».

«Влияние американцев в Фанаре абсолютно тотально. Самым главным местом дохода Константинопольской патриархии является греческая диаспора в Америке. На столике Вселенского патриарха всегда стоит портрет американского, а не турецкого президента», — подчеркнул глава ВРНС.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I инициировал передачу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии. Новая структура получила название «Православная церковь Украины».

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.

Отметим, что ПЦУ получила статус полуавтономой церкви. Во главе этой религиозной структуры встал «митрополит» Епифаний Думенко, однако все важные вопросы относительно церковной жизни будут решаться через Константинополь. Кроме того, юрисдикция ПЦУ ограничивается только территорией Украины.