Глава Росгвардии предложил снять срок с Устинова и добавить Синице

Москва, 19 сентября. Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, которого признали виновным в нанесении травмы омоновцу.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно», — сказал он.

Суд приговорил актера к лишению свободы сроком в 3,5 года. По мнению Золотова, такое наказание должен был понести блогер Владислав Синица. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима из-за публикации поста в Twitter, который был расценен как призыв к насилию над детьми правоохранителей.

«Вот эти 3,5 года (приговор Устинову) я перевел бы на Синицу», — добавил глава Росгвардии.

Сегодня стало известно, что Генпрокуратура России попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову, освободить его из СИЗО и поместить под подписку о невыезде. Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила, что ходатайство будет рассмотрено 20 сентября. Устинова в суд доставлять не будут, он примет участие в заседании дистанционно, по видеосвязи.

Напомним, согласно материалам дела, омоновец задержал Устинова, нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков. Актер оказывал ему сопротивление и в итоге в вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Сам Устинов свою вину не признает.

Многие звезды шоу-бизнеса устроили «флешмоб» в поддержку осужденного. Однако были и те, кто нашлись и не стал поддерживать «оппозиционера». В частности, музыкант Влад Топалов заявил, что «наказаний без вины не бывает».

Напомним,несогласованные митинги прошли в августе в Москве после того, как соратников одиозного блогера Алексея Навального на законных основаниях не допустили на выборы в Мосгордуму. Им отказали из-за фальсификации подписей.

В центре скандала оказалась юрист ФБК Любовь Соболь. Она активно использовала даже подписи умерших москвичей, а в съемной квартире в одном из районов Москвы организовала целую лабораторию по подделке подписей в ее пользу.