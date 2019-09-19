Доктор Мясников назвал возможные причины возникновения рака у Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал возможные причины возникновения тяжелого заболевания у Анастасии Заворотнюк.

Мясников прокомментировал публикации СМИ, в которых говорилось о том, что причиной возникновения рака мозга у Заворотнюк могли стать стволовые клетки, которая актриса использовала для омоложения.

По словам Мясникова, использование стволовых клеток для омоложения имеет большие перспективы, однако в настоящее время этот метод практически не изучен. При этом отсутствуют данные о безопасности применения данного метода.

По его словам, в настоящее время в медицине применяются только мезенхимальные стволовые клетки, безопасность которых была подтверждена клиническими исследованиями. Трансплантация клеток осуществляется только в ткани, аналогичные тем, из которых они были изъяты. В некоторых случаях используются эмбриональные стволовые клетки, однако данная методика является опасной и не вполне легальной.

Мясников подчеркнул, что эмбриональные стволовые клетки могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний, поэтому их используют только для лечения тяжелобольных пациентов. По словам врача, в России нет жесткого контроля использования эмбриональных стволовых клеток. При этом некоторые клиники подпольно используют данный метод омоложения

Он также добавил, что клиентам таких клиник не рассказывают об опасности, которую в себе таит данная процедура. Кроме того, неизвестно откуда эти клиники получают стволовые клетки, передает «Экономика сегодня».

«Никто не делает анализов и не запрашивает сертификаты, есть ли там вообще стволовые клетки. Технических и этических вопросов очень много. Но так как там крутятся очень большие деньги, никто за этим не следит», — пояснил Мясников.

Ранее стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Проблемы со здоровьем у Заворотнюк начались после родов. Актриса обратилась к медикам, которые диагностировали рак мозга. При этом актриса продолжала принимать участие в съемках.

В середине сентября Заворотнюк была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. 18 сентября в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и может самостоятельно дышать.