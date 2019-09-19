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Грузия передала РФ Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ

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Грузия передала РФ Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ

Тбилиси, 19 сентября. Грузия передала России Рамзана Ахъядова, которого обвиняют в террористических преступлениях и мобилизации людей в интересах запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

По ее словам, Ахъядов был передан России утром 19 сентября. 

«Дело касается экстрадиции лица, обвиняемого в террористической преступности, в том числе мобилизации людей в интересах «Исламского государства» и во время военных эпизодов в 2013–2015 годах», — цитирует слова Цулукиани РИА Новости.

По словам главы грузинского Минюста, Ахъядов попал в Грузию из Турции, где также занимался содействием терроризму.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов РФ задержали трех человек в Нижневартовске по подозрению в связях с членами «Исламского государства». При задержании у злоумышленников обнаружили оружие и запрещенную литературу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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