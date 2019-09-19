В Раде раскрыли подробности «формулы Зеленского» по Донбассу

Киев, 19 сентября. Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко сообщил, что так называемая «формула Зеленского» по Донбассу не предусматривает внесение изменений в конституцию об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий.

Ранее депутат Рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что «формула Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе якобы несет риски для Киева. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».

Яременко назвал отказ от внесения изменений в конституцию существенным шагом вперед по сравнению с предшественниками, которые «прикрылись телами нацгвардейцев» при внесении изменений в конституцию в первом чтении Рады, об этом депутат написал в Facebook.

По словам депутата, «формула Зеленского» предполагает, что выборы и другие политические пункты минских соглашений будут реализованы только после прекращения огня, отвода войск и обмена удерживаемыми лицами.

Украинские представители в контактной группе в Минске отказались подписывать документ о «формуле Штайнмайера». Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов открыто обвинил Киев в срыве утверждения документа. Предложение подписать «формулу Штайнмайера» выдвинули политические советники лидеров России, Германии, Франции и Украины 11 сентября. Кроме того, украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую связан с политическим аспектом урегулирования.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.