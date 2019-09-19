ФАН разъясняет: «Дождь» выдал срабатывание сигнализации за притеснение либеральных СМИ

Либеральные СМИ, ссылаясь на журналистку Анну Качкаеву, смакуют новость об обыске, якобы проведенном у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. И это несмотря на то, что информация об этом была опровергнута самой Лесневской сразу же после появления первых слухов.

Больше всего в этой информационной кампании отличился телеканал «Дождь», выпустивший новость под заголовком «К бывшему издателю The New Times Ирене Лесневской пришли с обыском».

Издание, классифицированное как антироссийское, не стало публиковать опровержение информации об обыске после того, как его дала в комментарии ТАСС сама Лесневская. По ее словам, полиция нагрянула к ней на дачу из-за срабатывания тревожной кнопки, но журналистка Качкаева написала утром твит, будто у Лесневской проходит обыск.

Сын Лесневской попросил Качкаеву удалить этот пост. «Дождь» об этом упомянул, но не стал вдаваться в подробности, рисуя в воображении читателей картинку, будто правоохранители все-таки нагрянули к бывшей издательнице оппозиционного СМИ с обыском.

Более того, материал с безапелляционным заголовком до сих пор красуется в ленте новостей «Дождя». Таким образом, телеканал распространяет недостоверные сведения, нагнетая обстановку в информационном пространстве.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» был создан после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.