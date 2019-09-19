Разин назвал главную угрозу здоровью Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, которая вышла из комы, и назвал главную угрозу ее здоровью на данный момент. Сообщение появилось в его аккаунте в Instagram.

Как рассказали ранее СМИ, состояние артистки улучшилось, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь Заворотнюк дышит самостоятельно и находится в сознании.

Выход актрисы из комы подтвердил и Разин, уточнив, что состояние звезды телесериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему тяжелое. Источники, с которыми продюсер находится на связи, называют главным поводом для беспокойства саму опухоль. У Заворотнюк, по их словам, возникли осложнения в виде пневмонии из-за подключения к системе искусственного дыхания после введения в медикаментозную кому.

«Вся надежда на то, что ее сердце справится с такой огромной нагрузкой и с тем курсом лечения, который врачи прописали ей», — констатировал Разин.

Напомним, по неофициальной информации, до сих пор не подтвержденной семьей артистки, у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, пишет Infox.ru. Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Разин рассказал, что у известной актрисы действительно страшное онкологическое заболевание.

По данным СМИ, диагноз «злокачественная опухоль головного мозга» актрисе поставили немецкие врачи весной этого года. В Германии Заворотнюк, по словам журналистов, делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования.

На страшную новость отреагировали многие коллеги артистки. В разговоре с RT продюсер Иосиф Пригожин выразил надежду, что Заворотнюк пойдет на поправку.

Ранее сообщалось, что артистку перевели из реанимации в обычную палату. По последней информации, у врачей получилось вывести актрису из критического состояния. Кроме того, медики смогли уменьшить отек мозга.