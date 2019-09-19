Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии

Ижевск, 19 сентября. Российский президент Владимир Путин в четверг прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии РФ и выступит на Всероссийском форуме оружейников.

Ожидается, как отметила ранее пресс-служба Кремля, министерство обороны и предприятия военно-промышленного комплекса Удмуртии по итогам заседания комиссии подпишут контракты.

Уже на протяжении нескольких лет заседания ВПК проходят в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября.

В рамках визита в Ижевск у российского лидера запланировано посещение пленарного заседания II Всероссийского форума оружейников. Кроме того, глава государства посетит юношеский технопарк «Калашников», ученики которого имеют возможность разрабатывать проекты вместе с наставниками из концерна «Калашников».