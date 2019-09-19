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Путин заявил, что форум хлебопеков способствует развитию АПК

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Путин заявил, что форум хлебопеков способствует развитию АПК

Калуга, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников Форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уверен, что Форум будет способствовать укреплению международного гуманитарного и бизнес-сотрудничества, связей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме, в сфере потребительской кооперации», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что мероприятие станет подарком для всех, кто хочет лучше узнать культуру, фольклор и кухню разных народов.

Ранее российская Гильдия пекарей и кондитеров заявила, что в России необходимо развивать частное хлебопечение. Сегодня в стране насчитывается около 13 тысяч хлебопроизводителей. За прошлый год они испекли больше 11 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Напомним, что с 19 по 22 сентября в Калужской области проводится Всемирный форум хлебопечения, на который приезжают пекари из США, Африки, Азии и Европы. Ожидается большая конференция на русском, французском, немецком, испанском языках.

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