Назван топ-10 самых невостребованных авто в России

Москва, 19 сентября. Эксперты онлайн-агрегатора Autospot.ru, составили топ-10 самых невостребованных машин в России. Больше всего аутсайдеров среди американских авто.

Так, в первую тройку попали Cadillac CT6, Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee SRT. Не вызвали никакого интереса у российских автолюбителей и Fiat Fullback, Infiniti QX30, Lifan Myway, Geely Emgrand X7, а также Chery Tiggo 4 и Geely Emgrand 7. Их купили всего по одному разу. Последнее десятое место присудили Cadillac Escalade ESV, его купили аж целых два человека.

Авторы рейтинга не исключают, что из-за критически низкого спроса некоторые модели могут навсегда покинуть российский рынок. По мнению гендиректора Autospot.ru Дмитрия Андреева, в топ-10 попали самые неликвидные машины. Для россиян критерий ликвидности из-за огромного количества вариантов — от «никак не продать» до «с руками оторвут» — становится все более значимым.