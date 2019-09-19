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ВСУ оборудуют укрепления вблизи участка разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР

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ВСУ оборудуют укрепления вблизи участка разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР

Луганск, 19 сентября. Украинские силовики, нарушая минские договоренности, оборудуют свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе Золотого в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Филипоненко отметил, что бойцы ВСУ продолжают нарушать минские соглашения, используя перемирие для наращивания военного потенциала в зоне так называемой «операции объединенных сил» (ООС).

Представитель НМ ЛНР сообщил, что вблизи Золотого была обнаружена боевая бронированная машина из состава 72-й бригады ВСУ.

«Вместо того чтобы проводить подготовительные мероприятия к разведению сил, как об этом громко заявляет украинская сторона, командование 72-й бригады направило в район Золотого группу инженерного обеспечения с техникой для рытья новых окопов и оборудования огневых позиций для солдат и военной техники», — сказал Филипоненко.

Он также призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ повлиять на командование ВСУ и добиться отвода вооружения Киева на установленные дистанции.

Гражданская война на Украине началась в 2014 года, когда в стране произошел государственной переворот и к власти пришло новое руководство. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тыс. человек.

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Источник: Луганский информационный центр
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