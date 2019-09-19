Онищенко призвал не считать нормы безопасной порции алкоголя позицией Минздрава

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал не считать рекомендации о «безопасной» ежедневной порции алкоголя официальной позицией российского ведомства. В разговоре с Федеральным агентством новостей он попросил журналистов не приписывать спорный совет по употреблению спиртных напитков министерству.

«Уверен, что Минздрав еще скажет свое слово на этот счет, а такого рода заявление из уст медицинского работника — это безответственно и опасно. Вряд ли такие люди могут быть экспертами. Скорее всего, они ангажированы. Завтра им заплатит табачная мафия — и тогда они предложат норму выкуривать три сигареты в день, потом наркомафия — они предложат марихуану».

Напомним, РИА Новости опубликовало рекомендации экспертов Минздрава России, согласно которым ежедневно можно безопасно для здоровья пить алкоголь небольшими порциями. Так, допустимая норма для женщин — это порядка 200 миллилитров вина (две порции чистого алкоголя), для мужчин — около 900 миллилитров пива (три порции). Стандартной порцией считается десять граммов чистого алкоголя. Кроме того, эксперты указывают, что для здоровья придется два дня в неделю сделать «выходными» и свободными от употребления спиртных напитков.

«Употребление алкоголя вообще нельзя приводить к нормам, потому что это не обязательный продукт в нашем метаболизме, — не соглашается Геннадий Онищенко. — Если мне в день нужна энергия из 2500 калорий, то переедание, равно как и недоедание, будет мне вредно — это понятная норма. Но алкоголь не нужен в процессах метаболизма, и устанавливать для него норму — значит признавать, что он необходим человеку. Это безответственное заявление, и я предлагаю прекратить эту дискуссию с упоминанием Минздрава. Лучше будем выполнять задачи национального проекта. По нему к 2021 году мы собираемся сокращать потребление алкоголя до 9,1 литра, а к 2024 году — до 8 литров в год».

Добавим, что на осенней сессии Госдумы обсуждается несколько законопроектов, связанных с алкогольной политикой России. Так, думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству уже поддержал законопроект о запрете на продажу алкоголя в барах и кафе на территории жилых домов. Геннадий Онищенко заявил, что считает себя «горячим сторонником» подобных инициатив.