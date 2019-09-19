Лавров отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Нигера в ВТС

Москва, 19 сентября. У России и Нигера есть хорошие перспективы сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао.

«У нас есть хорошие перспективы для военного и военно-технического сотрудничества на основе соответствующих межправительственных соглашений, которые были подписаны в 2017 году», — цитирует слова Лаврова РИА Новости.

Глава российского МИД добавил, что страны также заинтересованы в развитии взаимодействия по вопросам оказания помощи соответствующим структурам Нигера в оснащении и подготовке кадров для борьбы с терроризмом. Сергей Лавров добавил, что также есть хорошие планы по укреплению сотрудничества в подготовке военных и сотрудников правоохранительных органов Нигера.

Анкурао, в свою очередь, отметил, что Нигер заинтересован в российских вооружениях. Он заявил, что Россия делает гораздо более выгодные предложения, чем другие поставщики вооружений.

«Это и поставка оборудования, и подготовка кадров и в России, и на местах, и это гораздо интереснее, чем то, что предлагают другие поставщики вооружений», — сказал глава МИД Нигера.

Он также добавил, что Нигер подтвердил готовность дать России лицензии на добычу нефти, золота, угля и урана. По словам Анкурао, российским инвесторам было бы интересно зайти в Нигер. Министр отметил, что «те, кто уже присутствует в экономике Нигера, могут диверсифицировать производство или создать многосторонние союзы».

«Российские компании мы с радостью ждем в таких многосторонних форматах», — указал Анкурао.

По словам главы МИД Нигера, Ниамей также хочет уделить особое внимание нефтяной промышленности. Анкурао отметил, что в строительство нефтепровода, протяженность которого составила около двух тысяч километров, инвестирована большая сумма средств. По его словам, строительство будут вести совместно с компанией из Китая. Проект позволит потенциальным инвесторам выйти на месторождения Нигера, добавил Анкурао.