Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин поручил разработать законопроект об отмене НДФЛ пострадавшим от ЧС

81
0 Оставить комментарий

Путин поручил разработать законопроект об отмене НДФЛ на доходы пострадавших от ЧС

Москва, 19 сентября. Госдума РФ приняла поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогом не будут облагаться средства, которые граждане получают в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Документ, разработанный правительством России по поручению президента страны Владимира Путина, был принят в первом чтении.

В проекте закона подчеркивается, что доходы в денежной и натуральной формах, в виде материальной выгоды, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций не облагаются НДФЛ. Это касается также тех граждан, которые являются членами семей пострадавших.

Путин поручил разработать законопроект об отмене НДФЛ на доходы пострадавших от ЧС

Кроме того, в законопроекте указывается, что в перечень не облагаемых НДФЛ доходов будут входить средства, которые получены в качестве платы за наем жилых помещений от физических лиц, пострадавших от стихийных бедствий и других ЧС. Если документ примут, то закон вступит в силу со дня его официальной публикации.

Путин поручил разработать законопроект об отмене НДФЛ на доходы пострадавших от ЧС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что соответствующий законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина. После встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений, президент заявил, что «несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации».

«Новые налоговые льготы распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также от терактов, причем вне зависимости от их источников — выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты», — объяснил Володин.

Он также обратил особое внимание на то, что закон в случае принятия будет иметь обратную силу, «и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров