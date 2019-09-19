Путин поручил разработать законопроект об отмене НДФЛ на доходы пострадавших от ЧС

Москва, 19 сентября. Госдума РФ приняла поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогом не будут облагаться средства, которые граждане получают в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Документ, разработанный правительством России по поручению президента страны Владимира Путина, был принят в первом чтении.

В проекте закона подчеркивается, что доходы в денежной и натуральной формах, в виде материальной выгоды, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций не облагаются НДФЛ. Это касается также тех граждан, которые являются членами семей пострадавших.

Кроме того, в законопроекте указывается, что в перечень не облагаемых НДФЛ доходов будут входить средства, которые получены в качестве платы за наем жилых помещений от физических лиц, пострадавших от стихийных бедствий и других ЧС. Если документ примут, то закон вступит в силу со дня его официальной публикации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что соответствующий законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина. После встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений, президент заявил, что «несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации».

«Новые налоговые льготы распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также от терактов, причем вне зависимости от их источников — выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты», — объяснил Володин.

Он также обратил особое внимание на то, что закон в случае принятия будет иметь обратную силу, «и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года».